Riina Sikkut kinnitas kandideerimise sotsiaaldemokraatide juhiks

Sikkut ütles erakonnaliikmetele saadetud pöördumises, et seniste möödapanekute otsimise kõrval tuleb mõtestada lahti, millist rolli sotsiaaldemokraadid Eesti ühiskonnas täidavad.

"Riiklik tervisekindlustus, sotsiaaltoetused, pension, töötajate heaolu töökohal ja isegi tasustatud puhkus ning tasuta haridus olid need revolutsioonilised ideed, mis sotsiaaldemokraate nende kõrghetkedel kandsid. Täna on nende sammudega kõik päri,” nimetas Sikkut näited.

“Hoolimine ja abivajaja aitamine ei tähenda lõpmatut käehoidmist. Sotsiaaldemokraadid seisavad selle eest, et iga inimene saaks kujundada oma elu. Keegi meist ei ärka hommikul mõttega, nkuidas riik mind täna aidata saab. Me tahame ise hakkama saada. Ja ühiselt teeme asju, mis üksi üle jõu käivad ega lase meil endil hakkama saada,” sõnas Sikkut.

Tema jaoks on tähtis teha poliitikat kaasavalt, sõbralikult, ausalt, teadmispõhiselt, koos. “Mitte midagi ei lähe paremaks, kui me solvame ja solvume, karjumine ja kardame. Meil ei ole reetureid, vaenlasi, sobimatuid. Kellelegi ei tohi teha haiget, aga kõigil on õigus laua taga olla, küsida ja vastus saada,” lisas ta.