Aita leida laule, mis räägivad Lääne-Virumaa paikadest

Alates Raimond Valgre "Aegviidu valsist" ja lõpetades Nublu lauludega, kus juttu Musta Täku Tallist või Haapsalu klubist Africa – eesti levimuusikas leidub palju laule, kus mainitakse mõnda linna, jõge, järve, küla, maja. Vikerraadio kutsub nüüd kuulajaid appi, et üles otsida kõik Eesti paigad, mis on pandud laulu sisse.

Eesti levimuusikaeksperdi Risto Lehiste sõnul on Eesti eri kohtadele pühendatud laule tehtud väga palju. "Valgre on olnud selle soone peal, aga ka Arne Oit ja Uno Naissoo. Mõned laulud on saanud kuulsaks, aga on ka laule, mis on vähem tuntud, nagu näiteks laul Kassari vanapoisist või Loksa kolhoosist. Ka uuemates lauludes on mainitud paljusid kohti, Eesti kaart saab kindlasti igalt poolt kaetud," rääkis Lehiste.