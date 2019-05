Vaade: kuidas edasi, kohalikud tarvad?

Teatavasti mängib Eesti meistrivõistluste kõrgematel tasanditel hulk välismaiseid korv- ja jalgpallureid. Viimasel ajal on ka välispassiga võrkpallureid päris palju tekkinud.

Klubijuhid põhjendavad, et ilma välismaise abita ei püsita konkurentsis, Eestis lihtsalt ei jagu mängijaid ja nii edasi.

Tuuakse näiteks, et isegi leedulaste au ja uhkus Kaunase Žalgiris toetub viimastel aastatel enneolematule hulgale välismaalastele. Ja midagi pole katki: tribüünid on pilgeni täis, meeskonda peetakse ikka omaks ja sellele elatakse kaasa.

Minu arvates peaks siiski vahet tegema, millisel tasandil mängitakse. Üks asi on igasugu NBA-d, NHL-id, KHL-id, Euroliigad ja Meistrite liigad, kus mängija rahvusel ja nahavärvil pole tõesti tähtsust.

Teine lugu on aga koduste meistrivõistlustega. Esimene on spordi sugemetega meelelahutus, kus resultaadist tähtsam on soorituste ilu, teine kodukootud võistlus siitkandi “parimate ratsutajate” selgitamiseks.