Talguplatsid kirendasid hakkajatest lastest

Kui napilt enne talgupäeva algust rannakülas Altjas võis oletada, et külavanemast talgujuht Tõnu Uukkivi oli olnud liiga optimistlik, sest oli tellinud Altja kõrtsist talgulistele 20 portsu suppi, siis õige pea hakkas näima, et tellimus oli olnud kasin. Inimesi saabus kohtumispaika muudkui juurde. Lapsigi oli töömaiaste seas tublisti. Altjas on püsielanikke vähe, aga talgutele oli tulnud ka sõpru-tuttavaid ja terve rida suvealtjalasi.