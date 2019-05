Kohal oli 600 last. Triinu lasteaia muusikaõpetaja Malle Kuusik rääkis, et igav sellel peol polnud. “Laulda, mängida ja tantsida said kõik. Tõime lasteni loo jüripäevast, selle päeva tähtsusest, tegemistest ja töödest,” kirjeldas Kuusik toimunut.