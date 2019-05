Raskekahurvägi Loits avas ootamatult tule

Loits teeb kummarduse Norra avangard black metal’i bändile Ved Buens Ende, kes samuti vaikselt, kuid kindlalt varjusurmast ärkab. “Ved Buens Ende ainukeseks jäänud täispikk album “Written in Waters” aastast 1995 oli üks olulisemaid muusikalisi tõukejõude Loitsu sünni juures. Põlevate kirikute valguses hakkas Norrast paistma ka veidi teistlaadi, veidramat black metal’it. In The Woods, Fleurety, Ulver ja loomulikult Ved Buens Ende. Loitsu tänane kummardus ongi ehk üldisemalt kõigile eelmainitud bändidele,” selgitas Loitsu liider Lembetu.