Sander Pritsik võistles maailma parimatega

“Olen oma sooritustega väga, väga rahul, sest ülitihedas konkurentsis suutsin oma tulemuse ära teha ning tulla kõrgele kohale,” kõneles Pritsik ja lisas, et võistluse ettevalmistuse tegi keeruliseks see, et väga vähe jäi aega hea jooksu- ja orienteerumisvormi saavutamiseks. Alles märtsi lõpus lõppes suusahooaeg, siis oli vaja kuu ajaga heasse vormi jõuda.