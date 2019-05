Kaitsealasid on palju, aga need pole väga suured

Maakonna pindalast on kaitse all 15,6 protsenti, väiksem on see number vaid Põlva-, Jõgeva- ja Järvamaal. Haljala vallas on kaitse all 41,3 protsenti territooriumist: 17,4 protsenti valla pindalast on range kaitse all ehk loodusreservaadid ning kaitsealade ja püsielupaikade sihtkaitsevööndid. Kõige väiksem on kaitsealuse maa osakaal Rakvere vallas (2,8 protsenti) ja Rakvere linnas (3,1 protsenti).