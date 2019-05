Abituriendid saavad rahvusvahelist inglise keele testi teha tasuta

See lihtsustab edasist haridusteed noortel, kes plaanivad siduda oma elu erialaga, mis eeldab väga head võõrkeeleoskust, ning neil, kes soovivad saada välisriigis õppimise kogemusi, teatas haridus- ja teadusministeeriumi pressiesindaja.

20 kooli õpilasi hõlmavaid proovitestimisi korraldatakse juba sel kevadel. Seni oli võimalik riigieksami asemel rahvusvaheliselt tunnustatud keeletesti tasuta sooritada prantsuse, saksa ja vene keelt võõrkeelena õppinud abiturientidel.

Minister Mailis Repsi sõnul tunnevad Eesti õpilased kõikidest võõrkeeltest kõige rohkem huvi just inglise keele vastu. Tasuta rahvusvahelise inglise keele testi sooritamise võimaluse andmine on kauaoodatud samm, mis kasvatab õpilaste motivatsiooni ja innustab neid julgemalt tulevikku plaanima.

"Märkimisväärse tasu eest sooritavad rahvusvahelise inglise keele testi igal aastal sajad Eesti noored. Riik soovib pakkuda sama võimalust ka neile õpilastele, kelle pere majanduslik olukord ei võimalda seda teha. Eesootavast sügisest alates pakume kõigile noortele võimalust sooritada rahvusvaheline inglise keele test tasuta ning see aitab tõsta õpilaste konkurentsivõimet ja laiendada valikuvõimalusi. See on kahtlemata investeering tulevikku ning ühtlasi riigipoolne koolilõpukink elluastujatele," ütles Reps.

Minister lisas, et rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele oskuse taset tõendava tunnistuse saamise parem võimalus on hea uudis ka kõrgkoolidele ja tööandjatele, kuna see aitab kaasa õpirändele ja rahvusvahelisele koostööle. "Tahame, et maailm oleks meie noortele rohkem avatud ning neil oleks rohkem võimalusi tuua Eestisse rahvusvahelisi kogemusi," lausus Reps.