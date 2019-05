Hambaravihüvitis hakkab tulevikus patsiendiga kaasas käima

"Meil on hea meel, et uus valitsus on keeranud näo patsiendi poole. Uus koalitsioon on lubanud teha hüvitise patsiendiga kaasaskäivaks. Täna kehtib 40-eurone hambaravihüvitis, millest saavad osa ainult need patsiendid, kes külastavad kliinikuid, mis on sõlminud haigekassaga hindu piirava lepingu.