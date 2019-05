Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev märkis, et ristmik on väike ja suurte veokite pöörderaadius on oluliselt suurem, kui ristmik võimaldab. “Rekad lõhuvad ristmikku ja lisaks on nad ohuks nii teistele autodele kui ka jalakäijatele,” tähendas Vassiljev.