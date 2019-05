Eesti film näitab kaadritagust elu

Näitus “Eesti film – kaadritagune elu” on koostatud selleks, et tähistada Eesti Kinoliidu 55. sünnipäeva.

Ühtlasi on see kummardus filmitegijatele, kes on aidanud oma visa tööga hoida eesti kultuuri olulisi väärtusi ning on tutvustanud neid ka teistele.