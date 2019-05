Eesti õigussüsteemi tabas järjekordne hoop

Seetõttu jääb lisaks poja tapjate karistamata jätmisele rahuldamata vanamemme tsiviilhagi, millega ta taotles kohtult poja matusekulude hüvitamist 169 euro ulatuses. Samuti ei hüvitata moraalset kahju. Moraalne kahju on siin mõistagi pelgalt juriidiline termin – hüvitamine eeldab märkimisväärseid psüühilisi kannatusi.

Poja surm teeb emast selles kriminaalasjas kannatanu. Viru ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Sirje Merilo on varem kannatanute nädalaga seoses Virumaa Teatajas ilmunud usutluses öelnud, et kannatanu võibki etteheitvalt riigi otsa vaadata. “Kannatanu ei pea juurdlema selle üle, et kas ja kui palju oli politseil ja prokuratuuril tõendamiseks võimalusi.”