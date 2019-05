Viljandi vallavolikogu kiitis Rakvere investorite plaani heaks juba kuu aega tagasi ja seda ühehäälselt. Et linna poliitikud ei tundunud tookord selles küsimuses üksmeelel olevat, lükati otsuse tegemine aprilli lõppu. Linnapea on veendunud, et nüüd kiidavad ka linna esindajad idee heaks ning spaahotelli rajamine ja selle rahastamine saavad rohelise tule.