Tammikus selgusid Vallimäe karikajooksu parimad

Startide vahel kasutas kehalise kasvatuse õpetaja ja treener Mikk Joorits võimalust ning saatis poisid kahekaupa spurte tegema. “Soojendus peab nii kõva olema, et joosta enam ei jaksa. Süda peab koormusega harjuma,” märkis ta ise. Samal ajal kui kiiremad piigad juba finišisirgele jõudsid, jalutasid mõned väikesed poisid mööda rada samuti lõpujoone poole. Kohtunik lehvitas ja hõikas neile, et nad jooksjatele jalgu ei jääks. Starter Ergo Kilki viskas kohtunikuprouadele nalja, et poisid lehvitavad neile vastu ja jalutavad rõõmsalt edasi. Õnneks kuulsid nad lähenevat jooksumüdinat ning taipasid siiski kõrvale astuda.