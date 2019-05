Stopp: Aseri Sadam sai koletu masuudireostuse loos esialgse õiguskaitse

Eile andis Aseris mereäärsest reostusest esiti teada kohapeal hõljuv vänge masuudilõhn. Veepiirile lähemale minnes võis näha nelja prooviauku suurusega meeter korda meeter, kuhu oli kogunenud reovesi. Kohalik mees Marek Sternhof on hoidnud paari nädala jooksul reostusel silma peal. Talle tundub, et asjad maaomaniku ehk Aseri Sadama eestvõttel kuigipalju liiguvad: lisaks neljale augule tekkis pühapäeval randa piirdeaed, mis keelas ligipääsu mere äärde. “Aga olukorda iseloomustaksin samasugusena nagu enne,” hindas Sternhof.

Selline seisund kestab veel mõnda aega. Keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul ütles, et masuudireostuse loos on ilmnenud uued arengud. “Aseri sadam sai 3. mail esialgse õiguskaitse, mille alusel peatati keskkonnainspektsiooni ettekirjutuse täitmine ajutiselt kuni 26. juunini,” märkis Tuul. See tähendab, et kuni selle ajani ei saa keskkonnaamet Aseri Sadamale sunnimeetmeid rakendada.