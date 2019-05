Üleskutse linnuhuvilistele: põllumehed kutsuvad põldudele kogunevaid haneparvi vaatama ja heidutama

"Eestis peatuvate haneliste arvukus ja nende tekitatud põllumajanduslikud kahjud on viimaste aastate jooksul oluliselt suurenenud. Põllumehed on olukorra leevendamiseks teinud ettepaneku kevadise heidutusjahi lubamiseks, sest teiste heidutusvahendite mõju on piiratud või ammendunud. Riik on nõustunud tänavu kevadel kolmes maakonnas 36 põllul läbi viima vaid pilootprojekti, millega uuritakse haneliste heidutusjahi otstarbekust. Pilootprojekti esmane kogemus on põllumeestele näidanud, et heidutusjahil on mõju," selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.