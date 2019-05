Vähiliit kutsub rinnavähi ennetuse kuul roosat linti kandma

Väga oluline on, et naised hooliksid ise oma tervisest – külastaksid regulaarselt günekoloogi ja perearsti ning kontrolliksid ka ise oma rindu enesevaatluse abil, teatas vähiliidu esindaja BNS-ile. Enesevaatlust on soovitatav teha üks kord kuus. Vähiliit soovitab naistel salvestada iPhone'i ja Androidi nutitelefonidesse ka eestikeelne enesevaatluse põhjalike juhenditega tasuta rakendus.

Roosa lint kui lootuse sümbol on rahvusvaheliselt kasutuses, et juhtida tähelepanu rinnavähi varajase avastamise vajalikkusele. Roosat linti kandes näitame, et hoolime endast, oma lähedastest ja neist, kes on haigestunud rinnavähki.