Aivo Erkmaa kommentaar: korvpalli elujõulisuse taastamiseks tuleb astuda samm tagasi

Heites pilgu korvpalli Eesti-Läti ühisliiga mängude publikunumbritele, võib järeldada, et selline formaat meie kohalikke korvpallisõpru eriti ei kõneta. Toon näite hooaja kulminatsioonist, ühisliiga nelja tugevama meeskonna finaalturniirilt Tallinnas, mis võinuks rahva saali tuua, kuid pälvis pealtvaatajate tagasihoidliku tähelepanu. Kui käis otsustav mäng kahe Läti klubi vahel, haigutas saalis praktiliselt tühjus. Mingi indikatsiooni see toimuvast annab.

Samal ajal leiab Tartus tee saali kohaliku ja Valga meeskonna mängule vähemalt sada inimest. Eesti meistrivõistluste esi- ja teise liiga play-off-mänge Rakveres ja Keilas ning mõlema liiga finaalturniiri Jõhvis ja Viimsis jälgis väga arvukas publik. Nendes saalides valitses tõeline korvpallimelu. Miks? Sellepärast, et publikul on nimetatud meeskondade ja nende mängijatega side.

Pole saladus, et tänasel päeval Eesti meistriliigas võistlevad klubid piltlikult öeldes upuvad rahamuredesse. Ambitsioonid on suured, aga raha napib, mistõttu ripub kogu aeg kirves nende pea kohal. Keda kõnetakski, kui Rakveresse tuleks mängima Ventspils, Ogre või kes tahes?

Eeltoodut arvesse võttes leian, et tarbetult ressursse neelavast Eesti-Läti ühisliigast loobumise järel on vaja Eesti korvpalli meistriliiga elujõulisuse taastamiseks astuda nii-öelda korralik samm tagasi. Et meistriliiga muutuks pealtvaatajate jaoks taas atraktiivseks, tuleks võistkondade arv viia 12-ni ehk ühendada senised meistriliiga klubid esiliiga paremikuga. See võimaldaks mängida reaalselt korraliku täishooaja.