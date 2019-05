Vasta mõis kuulub parimate sekka

Parim mõis koolis on Vasta mõis. Juba 1867. aastast on Virumaal asuv Vasta mõis seotud haridusega, alates 1940. aastast on mõisa härrastemajas asunud kool. Tänaseks on kogu Vasta mõisakompleks kooli loomulik osa. Vasta koolis on mõisakeskkond loomulikult moel integreeritud õppekavasse. Toimub giidikoolitus, ajaloolisi sündmusi ja arhitektuurseid elemente kasutatakse õppevahenditena.