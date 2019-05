Kadrina kultuurijuhiks valiti Ahto-Lembit Lehtmets

Konkursikomisjoni liige vallavanem Kairit Pihlak lausus, et kõik Kadrina kultuurikoja juhi ametisse pretendeerijad olid tugevad kandidaadid. "Kolmest valisime välja kaks, kelle hulgast tegime lõpliku valiku," märkis ta ja lisas, et võitjaks osutunud Lehtmetsa suurimaks plussiks oli tema Kadrina päritolu. "Ta on Kadrinast pärit, tunneb kohalikke olusid ja inimesi. Ma tõesti loodan, et ta toob siia värsket mõtet ja oskab samas esile tõsta seda, mis on meile oluline," ütles Kairit Pihlak.

Vastne kultuurijuht Ahto-Lembit Lehtmets rääkis, et teda ajendas kandideerima justnimelt uudis esimesest, luhtunud konkursist. "See pani nagu korraks pirni pea kohal põlema, et võiks proovida," ütles ta. "Mul on olnud pikalt plaanis midagi teha, aga pole jätkunud aega. Nüüd sattus nii heale ajale, mil mul endal oli selline hingamise aeg. Mõtlesin, mis siis ikka, koondan vahelduseks kogu oma jõu Kadrinasse."

Lehtmetsal on varem olnud kokkupuuteid väga erinevate valdkondadega. Ta on töötanud Kadrinas raamatupidajana, seejärel juhtinud plaadifirmat, rokiklubisid Tapper ja Puhas Kuld ning Von Krahli teatri klubi. Viimasest siirdus mees vabakutselisena filmimaailma, kus tegi kunstnikutööd teleseriaalidele "Pank", "Vabad mehed" ja "Viimane võmm" ning aitas valmistada reklaame. Kõige selle kõrvalt on ta astunud muusikuna üles metal-ansamblis Loits.

"Uudis tuli mulle täna, seetõttu on jube vara veel midagi öelda," vastas Ahto-Lembit Lehtmets küsimusele, millised on uues ametis tema esimesed tegemised. "Plaan on esiteks saada valla inimestega kokku ja vaadata, mis on nende kindel visioon ja mida tahetakse, et muutuma hakkaks. Seejärel tahaksin kohtuda kõikide valla kultuuriasutuste juhtidega, vaadata üle nende võimalused, soovid ja nägemused. Et suvi tuleb peale, siis on vaja hakata planeerima sügishooaega. Natukene on vaja istuda maha ja mõelda, mis muutuseid siin on mõistlik teha ja mida mitte. Natuke vara on mingeid suuri sõnu teha. Las parem hakkavad teod paistma, mitte praegused sõnad."