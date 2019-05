Küttepuidu hind märtsis kasvas aastaga neli protsenti

Küttepuidu hind on metsandusekspert Heiki Hepneri sõnul hästi püsinud ja üheks oluliseks põhjuseks, miks hind on suhteliselt vähe langenud, on tema sõnul korralik küttepuidunõudlus energia- ja graanulitootjate poolt. Samas, kui paberipuidu hind langeb veelgi, toob see tema sõnul kaasa kindlasti ka küttepuidu hinna languse.