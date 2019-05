Lähipäevil algab Rakvere Moonaküla linnaosa tänavate suuremahuline remont

Rakvere linnapea Marko Tormi sõnul on Moonaküla tänavate remondiprojekti ette valmistatud juba mitu aastat ja nüüd saab töödega reaalselt alustada. "Tööde maht on suur, kuna Moonaküla linnaosas on teid-tänavaid üle nelja kilomeetri. Samas oleme linnajuhtidena võtnud vastu otsuse, et kui ühes linnaosas remonditakse tänavaid, siis tehakse need võimalusel tervikuna korda," rääkis Torm.

Infotunnis tulid arutusele piirkonna elanike murekohad, nagu kõnniteede puhastuse, parkimise, lumekoristuse ja äraveo, sademevee kogunemise ja äravoolu ning haljastuse teema. "Kõik need teemad, mis meid igapäevaselt puudutavad ja mis paraku muudavad ka meie harjumuspärast toimimist. Eks läbivatel tänavatel, sealhulgas Koidu, Kesk, Põhja ja Lääne, parkimisvõimaluse kadumine on ebamugav. Saame sellest täiesti aru ja vabandame. Praktika on aga näidanud, et kõikide linnaarenduste puhul, kus sellega oleme kokku puutunud, on esimese aasta jooksul toimunud harjumine ja siis ka omaksvõtt. Seda nii Võidu, Viru, Karja kui ka Rägavere tänavatel," kõneles linnapea. "Eesmärk on muuta liiklemine linnaruumis turvalisemaks, muuta meie igapäevane elukeskkond kaunimaks – teha korda," lisas Torm.