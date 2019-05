Järva volikogu ei kiitnud külade Tapa vallaga liitumist heaks

Volikogu istungil arvamust avaldanud rahvaesindajatest ütles Riho Sepp, et vald oleks pidanud antud küsimuses korraldama rahvaküsitluse. Temaga sama meelt oli teine külade Tapaga liitumise eestkõneleja Vello Teor, kes tähendas, et kohalikud elanikud ei lepi olukorraga enne, kui valikud saab läbi räägitud ja see lõpeb hääletusega.

Vallavolikogu esimees Jüri Ellram kinnitas, et möödunud aastal hoogsamalt lõkkele löönud teema on selleks korraks rahunenud. "Eks see emotsioon lahtub ajapikku ära. Kui täna 21-st volikogu liikmest 15 külade eraldumist ei näe, siis võib öelda, et otsus oli suhteliselt üksmeelne ja erilisi kirgi enam üles ei kütnud," rääkis Ellram. (VT)