Meeste võrkpallikoondis valmistub Kuldliiga mängudeks Rakveres

Järgmisel nädalal peavad mehed Rakveres kolm sõprusmängu Slovakkiaga: neljapäeval, reedel ja laupäeval. Rahvusmeeskonna kandidaatide sekka pääsesid taas ka Lääne-Virumaa juurtega nurgaründaja Rauno Tamme ja sidemängija Robert Viiber. Abitreeneri ametis on samuti meie maakonnast pärit Rainer Vassiljev.

Peatreener Gheorghe Crețu tunnistas, et koondisel on üheks suve tipphetkeks kodune finaalturniir.

“Seda ei juhtu tihti, et saame kodus medalitele mängida, ja teeme kõik endast oleneva, et seal edukad olla ja taas Challenger Cupile jõuda,” rääkis Crețu.

“EM-finaalturniiril unistame esikaheksasse jõudmisest, oleme nende aastatega kasvanud ja põhimehed mängivad tippliigades, see lubab selliselt unistada,” lisas ta.

Eesti kuulub Kuldliiga B-alagruppi koos Hollandi, Hispaania ja Horvaatiaga. Finaalturniirile pääseb iga alagrupi võitja ning koha nelja seas tagab ka korraldamine ehk Eesti meeskonnal on koht nelja seas olemas. Edu korral jätkatakse mängudega Challenger Cupil, et püüda pääsu Rahvuste liigasse.