Rakvere haigla pakub juba mõnda aega rasedatele mõeldud loote kromosoomhaiguste sõeluuringut, millega uuritakse nelja enam levinud kromosoomihäire riski: need on Downi, Edwardsi, Patau ja Turneri sündroom. Testi on võimalik teha alates 10. rasedusnädalast.