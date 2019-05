Kodukohvik tegi naabrid omavahel tuttavaks

Kui Rakvere linnas 2016. aastal kodukohvikute päev välja kuulutati, mõtles Kaie Kender Vabriku 6-st, et osaleks õige ka: maja ümbrus oli kenasti korda saanud ning ta oleks tahtnud aeda ja vaadet teistegagi jagada. Kohvikutepäeva õhtuks oli selge, et see oli parimaid otsuseid, mida ühe kortermaja elanikud teha võivad.