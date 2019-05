Healt pitsalt oodatakse kohevat põhja ja külluslikku katet

Itaaliast pärineva pitsa kohta on igal eestlasel oma arvamus. Milline on just see “õige ja hea”, sõltub muidugi sööjast. Kuigi keskmine eestlane tunnistab hea pitsana enamasti rikkaliku kattega lahtist soolast pirukat, on ka neid, kes hindavad kõrgelt just õhukest põhja ja ürtide rohkust.