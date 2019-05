Rakvere unistab perepargist

Torm rääkis, et perepargi loomise mõte on linnavalitsuses keerelnud juba pikemat aega.

“Oleme kaardistanud kohti, kus see võiks asuda, ja jäime pidama Kauri lasteaia taga olevale kinnistule,” kõneles linnapea.

“Asukoht tundub mõistlik – linna keskel, suured kortermajad on suhteliselt lähedal, hästi ligipääsetav,” loetles linnapea. Ka pidas ta oluliseks, et perepark rajatakse Aqva lähedale, nii on ka linna külastavatel turistidel väike lisapõhjus siia tulla.