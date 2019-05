Rakvere linnapea Marko Tormi tervitus emadepäeva puhul

Ema on elu alus ja tänu teile jätkub elu. Ema näeb südamega ja õpetab meile, oma lastele, elamise tarkust. Ema on toeks ja lohutajaks, inspireerijaks ja sütitajaks, lõpmata mõistev ja andestav. Ema seab tihtilugu teiste vajadused enda omadest kõrgemale – see on isetu emaarmastus.