Vaade: mis k... koht Aseri?

Ma ei oskaks teist sõna kasutada. See masuudireostus elab oma elu juba 2011. aastast, kuid keegi justkui polekski midagi teinud. Või siiski. Praegune omanik Aseri Sadam saab keskkonnainspektsioonilt kaela ettekirjutuse eemaldada saaste ja jääkreostus. Stiilselt saab see järgmisel hetkel, tähtaja kukkumise päeval, kohtus vaidlustatud.

Suurõl juudal suurõmb õigus, ütleb vanasõna. On vastuvõetamatu ja jube mõelda, et teema on kuuks, aastaks, võibolla aastakümneteks kõrvale heidetud. Mind ei rahulda keskkonnainspektsiooni selgitus soorauast, mis muudab vee limaseks ja läikivaks. Miski teeb seda veel. Räägime asjast. Karmis olukorras, mis ähvardab kasvada katastroofiks, peaks viivitamatult reageerima, ei tohiks olla võimalustki veeretada vastutust ära – ei omanikul, vallal ega riigil. Mis hetkel sekkub otsustavalt riik? Kas viimasel? Kui meri on mülkaks muutunud?

Ääremaa, just nii nimetab enda sünnikohta üks aserilane. Ajast, mil liituti Viru-Nigula vallaga. Ehkki vallavanem Einar Vallbaum ütleb, et Aserisse on võrreldes Kunda ja Viru-Nigulaga kõige rohkem raha paigutatud, pole va krabisev olnud see, mis kohalikke rahuldab. Midagi on jäetud oma rüppe võetuga tegemata. Või kahe silma vahele. Pole olnud võimalust küsida, silmast silma arutada. Miks ei ole vallajuhid inimeste juurde sõitnud ega rahvakoosolekul osalenud?