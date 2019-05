LHV hoiatab LHV nimel saadetud õngitsuskirjade eest

LHV palub oma klientidel internetipanka sisse logides alati veenduda, et tegemist on ametliku pangakanaliga. Sellele viitab korrektne veebilehe aadress, toimivate linkidega ja korrektne lehekülg, veebilehitseja aadressireal nn roheline tabalukk. Internetipanka sisenemisel ei tohiks kunagi sisestada PIN2 koodi, mis on mõeldud vaid tehingute ja lepingute allkirjastamiseks.