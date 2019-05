Malelapsed nuputasid medalitele

“Väike-Maarja kolmanda klassi poiss tuli üldkokkuvõttes kolme hulka. See on kõva sõna. Võsul on ka üks väike naaskel Henri. Tore, et väikesed pambud ka käivad. Neid ma olen Rakvere Maleklubisse ka kutsunud. Nad on meestega mõned korrad proovinud,” kõneles Vaher. Malemees tunnistas, et tegelikult õpib nii tema enda kui ka Peedu Vipperi käe all rohkemgi lapsi, kuid kõik ei olnud saanud tulla.