Krossimehed avasid Karksi-Nuias hooaja

Teises sõidus pidas Kullas Karroga maha ülipõneva duelli, kus vahetati mitu korda liidrikohta. Kullas oli kogu päev väikse haiguse käes vaevelnud, kukkus ühel suurel hüppel ja katkestas sõidu. Noormees tõdes, et võistlustele eelnenud nädal oli olnud väga kiire ning unetunde kogunes vähe. “Väike väsimus ja keskendumatus teises sõidus juhtisid lihtsa veani ja kukkusin korralikult,” märkis ta ning lisas, et pärast kukkumist avastati ta seljas kompressioonmurd. “Saan valuta ettevaatlikult edasi treenida. Jalg on siiani veidi haige,” ütles Kullas, kes peab arsti soovitusel veel kuu aega rahulikumalt võtma ja teeb trenni nii, kuidas keha lubab.