Juubelipeolt eemale jäämine teeb meele mõruks

Teade tantsupeost kõrvale jäämisest oli esialgu suur hoop Võhma seltsimaja rahvatantsurühma, üksteist aastat koos käinud Krõtakese tantsijatele. See on esimene kord nende aastate jooksul peol pealtvaataja olla. Tantsija Riina Kens kõneles, et nüüd, mil pettumusest hakatakse toibuma, on jõutud analüüsida, mis valesti läks.

Krõtake otsustas peopääset püüda naiste algajate kategoorias. “Meie juhendaja arvas, et algajate tantsud on natuke lihtsamad ja nii on lootust peole pääseda. Aga me oleme liiga vanad algajate jaoks. Kui algaja on 60 pluss, siis see ei ole algaja, eks ju?” leidis Kens.