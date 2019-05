Viru-Nigula kunstilembidel napib pruute

Kui Eestis on mõni kant, kus saab juttu teha pruudipõuast, siis on selleks Viru-Nigula vald. Statistikaameti avaldatud kogumiku “Eesti piirkondlik areng. 2018. Noored Eestis” kohaselt elab Viru-Nigula vallas saja 26-aastase naise kohta koguni 226,7 sama vana meest. Enam-vähem vastupidine on olukord Kihnus, kus iga 26-aastase mehe kohta on kaks ja pool sama vana naist.