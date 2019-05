Pikk tänav pakkus arheoloogidele uue üllatuse

Täna kaevasid arheoloogid need lõplikut välja, sest need jäid ette elektrikaabli paigaldajatele. Luuuurija Martin Malve ütles, et oma suureks üllatuseks avastas ta, et tegemist on nelja hukatu surnukehadega. "Kõigil olid kaelal selged lõikamisjäljed."

Malve rääkis, et üks surnukeha oli ühel pool tänavat ja ülejäänud kolm üheskoos teisel pool tänavat. Ühel surnukehal oli pea maetud jalgade juurde. "Need, kes kolmekesi olid maetud, olid ikkagi maetud peaga lääne suunas. Nii et tegemist oli kristliku matusega," märkis luuuurija.

Millal need hukkamised toimuda võisid, Malve täpsemalt öelda ei osanud, kuid arvas, et kõige varem Liivi sõja ajal, võibolla isegi pärast seda.

Malve rääkis, et hukatud maeti tavaliselt kas kirikaia taha või hukkamispaika. Kirikaiast jääb matmiskoht mitmesaja meetri kaugusele. "Kirik siiski oli siit visuaalselt näha."