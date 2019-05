Korvpallur Sven Pugoneni tunnustati Vallimäe medaliga

Linnapea meenutas, et Pugoneni kaasabil ja vedamisel on Rakvere kohalik klubi viidud korvpalli meistriliigasse kahel korral. "Sellist saavutust naljalt paljudel ette näidata pole. Nüüd, kus Sven on öelnud, et tõenäoliselt Eesti kõige kõrgemal tasemel enam ei jätka, võiksime kõik korraks püsti tõusta ja talle seistes aplodeerida. See mees on rauast – tõeline maa sool ja väärt kõike, millega suudame tema panust väärtustada," kõneles Marko Torm.