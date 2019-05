Invaru abivahendikeskus sulgeb remondi ajaks uksed

Invaru klienditeeninduse valdkonna juhi Kadri Tiido sõnul vajavad Rakvere esinduse ruumid aadressil Laada 6b värskendust ja tänapäevastamist. "Soovitan vaadata üle näiteks uriinipidamatuse toodete kodused varud, et need ootamatult otsa ei saaks. Kui aga tekib ootamatu vajadus kargu või kõnnikepi järele, on võimalik pöörduda ka Invaru Tallinna või Paide esindusse, mis asuvad Rakverele kõige lähemal," ütles Tiido.