Uuring: eestlased virisevad liiga palju

"Virisemine pole alati halb, vaid võib ka elu edasi viia. Kui Tele2 kliendid millegi üle kurdavad, siis me tegeleme probleemi lahendamisega ning see teeb tugevamaks. Näiteks on levi üle kurtmise tulemusena tänaseks kaetud 99 protsenti riigist väga korraliku ühendusega. Kui inimesed kurtsid siduvate lepingute ja leppetrahvide üle, siis lõpetasime need ka ära," rääkis Estrin.