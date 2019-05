Keskerakond kutsus reeturi oma rüppe tagasi

Ta märkis, et päris mitu keskerakondlast olid arvamusel, et Jaadla erakonnast välja arvamine poolteist aastat tagasi ei olnud just kõige õiglasem.

Ka tahtis Triin Varek teada, kes on Jaadla soovitajad uuesti erakonda astumisel. Selgus, et need on Siret Kotka-Repinski ning erakonna kohaliku seenioride kogu juhataja Helgi Kreek.