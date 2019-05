Metsloomi hakatakse marutaudi vastu vaktsineerima

VTA metsloomade marutaudivastase vaktsineerimise projektijuhi Enel Niine sõnul pole marutaud Euroopast kuhugi kadunud. "Sellel aastal on metsloomadel marutaudijuhtumeid tuvastatud näiteks Poolas, Rumeenias ja Türgis. Samuti oli marutaudijuhtum eelmise aasta septembris Leedu vabariigis." Tegemist on riikidega, mis on eestlaste seas populaarsed turismisihtkohad. "Eesti on täna marutaudivaba, kuid siiski jätkatakse nii metsloomade kui ka koerte ja kasside kohustusliku vaktsineerimisega, et vältida haigusjuhtumeid," selgitas Niin.