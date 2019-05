Kolumn: küünikute pidu planeedil A

Just parajasti siis, kui õhtud on nii meelitavalt valgeks läinud ning südameid hellitab peatselt saabuva kevadsoojuse lootus, ilmub ühtäkki mingisugune ÜRO ja kuulutab, kuidas planeet on vaat et hukkumise veerel. Aga metsvint ju ometi lõõritab oma tuttavat viisi ning puudel puhkevad pungad, mida päev edasi, seda lopsakamalt. Mis toimub?