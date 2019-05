Astuks korraks rattalt maha

Rakveres on üheks reikiteraapia pakkujaks OÜ Päikeseroosid asutaja Illi Sillak.

Tärkav loodus on pika lumise talve jooksul justkui restardi teinud ja läheb uuele hooajale värskena vastu. Vahel tundub, et inimeselgi võiks sisse- ja väljalülitamiseks olla nupp, et pärast väikest pausi rõõmsalt ja tegusalt uuesti askeldamist jätkata.