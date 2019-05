Galerii: ohutuspäeval Rakveres said huvilised väärtuslikke teadmisi

Kiirabiauto juurde tuli üks naisterahvas nõutama templit paberile. "Enne ei saa, kui olete massaaži ära teinud," vastas Karell Kiirabi Harju ja Viru piirkonna juht Õnne Bartoševitš.

Südamemassaži sai teha spetsiaalselt selleks ette nähtud kumminukule. Noor naine asuski seda tegema, kuid tema polnud templi taotleja. "Masseerige meie eest ka, olge hea," kõlas palve naiselt, kes just oli soovinud templit paberile.

"Väga hea sagedus," kommenteeris Bartoševitš masserija tegevust. "Võite meile kiirabisse tööle tulla," lisas ta.

Kahe eest südamemassaaži teinud Sigrid Soomest tunnistas, et reaalses olukorras jääks ta ilmselt hätta.

Bartoševitši sõnul tundsid inimesed ohutuspäeval huvi, kuidas elustada. Lastele pakkus muidugi kõige enam huvi kiirabiauto.

Meedikute sõidukist mõned meetrid eemal oli maanteeameti auto. Aga see polnud tavaline, vaid asus rakiste vahel. Seda sai ümber pöörata. Karlo maanteeametist selgitas, et selle sõiduki abil saab õppida ohutut väljumist, kui auto on avarii tagajärjel jäänud katuse peale. "Vigastada saadakse enamasti autost välja tulles, mitte sellepärast, et sõiduk kummuli käis," selgitas spetsialist.

Katuse peale jäänud autost väljumisel on oluline end fikseerida. Esmalt tuleb end jalgadega suruda istmesse kinni, seejärel ühe käga suruda lakke ja alles siis võib teise käega avada turvavöö.

Maanteeameti kõrval tutvustas oma tehnikat merepääste. Rakvere politseijaoskonna piirivalve välijuht Mare Jõesaar rääkis, et kõige enam päritakse, kui kiiresti jõutakse hädalisteni. Samuti pakkus inimestele huvi merepäästjate sõidukil olevad tähed "SAR". Need tulenevad ingliskeelsest lühendist: search and rescue – otsimine ja pääste. Jõesaare sõnul on ingliskeelse lühendi kasutamine tingitud rahvusvahelistest reeglitest. Et meil on palju välismaalasi, siis kasutatakse rahvusvahelist lühendit, mis raja tagant tulnule on hästi teada, kuid meie inimestele veel mitte.

Merepäästjate juures said huvilised tutvuda ka nende varustusega. Samuti tavalistele meresõidunautlejatele mõeldud varustusega. Päästmisest rääkides meenutas Jõesaar, et alles laupäeva õhtul sattus üks alus Mahu juures merehätta. Alusel oli ainult üks inimene, kes vigastada ei saanud ja kelle merepäästjad koos sõiduriistaga õnnelikult Kunda sadamasse tõid.

Mõistagi ei puudunud ohutuspäeval pritsimehed ja politseinikud. Ida prefektuuri telgis said lapsed joonistusi värvida ja lahendada ristsõnu. Rakvere politseijaoskonna noorsoopolitseinik Aleksei Osokin ütles, et nii joosnistused kui ristsõnad on ohutusalased. Tema sõnul päritakse politseinikelt kõige enam jalgrataste kohta. On ju nende sõiduvahendite hooaeg just alanud. Paljud olid ohutuspäeval võtnud ratta kaasa, mis siis politseinike abiga korda tehti. Osokini sõnul puudutasid enamlevinud vajakajäämised helkureid ja signaalkelli. Politseinik kutsus üles lapsevanemaid, et nad aitaksid oma järeltulijatel rattad suveks korda teha.