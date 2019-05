Aasta õde on Rakvere haiglas patsientidele pühendunud 27 aastat

Värskelt väärika tiitli omanikuks saanud Merle Somelar ise oli ootamatust tähelepanust silmnähtavalt liigutatud. Kõik 27 tööaastat Rakvere haiglas patsientidele pühendunud meedik lausus, et selle ajaga on paljugi muutunud. "Kui varem oli õde ikka arsti käsutäitja, siis ajas on õe vastutusala laienenud ning nüüd on õed täieõiguslikud meeskonna liikmed," märkis Somelar. Suurimaks tänuks ja tunnustuseks peab staažikas õde ka patsientide tänu. "Alati ei pea see olema sõnades, mõnikord piisab pilgust."