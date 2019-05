Kui üks härrasmees uuris, kas europarlament ei peaks võtma vastu resolutsiooni, millega ta tunnistab annekteeritud Krimmi Venemaa osana, teatas Toom rõõmsalt, et koguni kaks Kremli agenti on ühte saali kokku sattunud. Küsimusele vastates ütles ta aga, et Krimmi Venemaa osana tunnistada ei tohi.