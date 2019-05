Kiri: kõigi Eesti avaldus

See pole enam sama Eesti. Jah, me jääme Euroopasse ja koalitsioonileping lubab sõbralikkust. Aga me ei näe seda. Me ei tunne seda. Meie väärtuste ruum on hakanud kiiresti muutuma ning seda on märgatud ka välismaal. Juba nüüd. Juba praegu. Kuid seda kriisi ei saa lahendada peaminister, uus valitsus või poliitikud. Meie väärtuste murenemist ei peata ajakirjandus või korporatsioonid, meie riigi välispartnerid või keegi teine. Selle peame lahendama meie. Meie, kes me kardame. Meie, kes me käega lööme. Meie, kes me oleme liiga mugavad selleks, et midagi teha.