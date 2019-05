Õdede liit valis lisaks aasta õele ka aasta teo

Esmaspäeval Rakvere haiglas aasta õe tiitli üleandmisel osalenud Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus rääkis, et aasta õe valimiseks on liidul olemas kindel statuut, nomineerida saab vaid neid õe elukutse esindajaid, kes statuudile vastavad. Kannuse sõnul on seega tunnustamist väärt juba ka nominendiks esitamine. “Lõplik tulemus selgub salajase hääletamise käigus,” rääkis Kannus.