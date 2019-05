Tapa vald tunnustas kolme ema

Tapa vallavanem Riho Tell annab hea ema tiitli nelja lapse emale Tiina Talvikule.

Laupäeval andis Tapa vallavanem Riho Tell Tamsalu kultuurimajas välja kolm hea ema tiitlit. Need said Tiina Talvik, Birgit Afanasjev ja Irina Krõlova.